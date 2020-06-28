مقالة نقدية حول كتاب التيس الذي انتظر طويلا - سناء عبد القادر مصطفى

2020/06/28 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى نقد لرواية التيس الذي انتظر طويلا – رياض رمزيدار الحصاد، سورية – دمشق، 2013لم أفكر في يوم من الأيام أن أكون ناقدا أدبيا أو أكتب مقالة في نقد عمل أدبي ولكن للضرورة أحكام كما يقول المثل العربي القديم.



رواية التيس الذي انتظر طويلا- احدى اعمال زميلي وصديقي منذ أيام الدراسة في الاتحاد السوفيتي دكتور رياض عيسى غيدان رمزي ومن باكورة مؤلفاته مثل الاقتصاد السياسي للمواكب الحسينية وسيرة رجل مهن ......





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