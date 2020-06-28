يحيى رسول .. لايوجد أي قرار خارجي بشأن عملياتنا العسكرية لملاحقة الإرهاب

2020/06/28 | 21:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، الأحد، أن جميع العمليات التي تخوضها القطعات العسكرية بملاحقة عصابات داعش عراقية خالصة، ولا يوجد أي قرار خارجي بشان عملياتها العسكرية.

وقال رسول، إن "جميع العمليات التي تخوضها القطعات العسكرية بملاحقة عصابات داعش الإرهابية عراقية خالصة ب...

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