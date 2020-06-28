احباط عملية تهريب أدوية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي

2020/06/28 | 21:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة أعلنت هيأة المنافذ الحدودية في منفذ أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة عن ضبط حاوية حجم 40 قدم بداخلها أدوية بشرية معدة للتهريب مخبأة خلف مواد متنوعة.وتمت عملية الضبط بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستنادا إلى كتاب كمرك المنطقة الجنوبية تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة للكشف على الحاوية تبين وجود أدوية بشرية بواقع (1450)كارتون والتي يمنع استيرادها إلى بموافقات رسمية من الجهات المختصة مخبأة خلف مواد غذائية ومواد كوزمتك بغية تهريبها.تم تسييل الحاوية بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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