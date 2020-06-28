2020/06/28 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة: الكمّامة تقلّل العدوى وفنانون يصنعونها بنقوش تساير الموضة { جاكرتا – وكالات- مع عدم وجود دلائل على أن خطر فايروس كورونا المستجد سينحسر في العالم قريبا، أصبحت الكمامات جزءا لا يستهان به في عالم الموضة بإندونيسيا وماليزيا.وبدأت الكمامات المصنوعة بناء على طلب العميل تحقق رواجا بإندونيسيا، إذ يطلب الزبائن تصميمات تطبع عليها ملامح وجههم […]

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