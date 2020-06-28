2020/06/28 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر تماثيل حقب ماضية – محمد صالح البدراني سؤال وجهته السيدة مقدمة اخبار وبرامج في قناة فضائية الى من تحاوره دعاني لكتابة هذا المقال محاولا الإجابة على سؤالها الذكي التي صاغته بمعناه، لماذا يكسرون تماثيل تجار الرقيق والرموز العنصرية وهم في حقبة ماضية؟ دعينا نعود في التاريخ الى نقطة الالتقاء بين المصلحة ووجه نظام بشع […]

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