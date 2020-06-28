نائب يحذر العراقيين: ’’العلاج الروسي’’ و ’’اللقاح البريطاني’’ لم يثبتا فاعليتهما حتى الآن.. المعركة قد تطول لهذا الموعد

2020/06/28 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو لجنة الصحة النيابية، فالح الزيادي، اليوم الاحد (28 حزيران 20220)، المواطنين الى عدم التراخي مع الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا لأن ما يصطلح عليهما بالعلاج الروسي واللقاح البريطاني لم يثبتا فاعليتهما لغاية الان.

وقال الزيادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة العراقية تراقب التطور العالمي في البروتوكولات الخاصة بعلاج جائحة كورونا التي تهدد العالم بأكمله، وخصوصا العلاج الروسي و اللقاح البريطاني اللذين وصلا مراحل متقدمة من الاكتشاف، إلا أنهما لم يثبتا نجاحهما لغاية الان".

واضاف أن "العلاج المكتشف يخضع لسلسلة من الاجراءات العلمية، وهذا ما يجعل المعركة مع فيروس كورونا قد تمتد إلى نهاية العام الحالي وربما أكثر من ذلك، لذا لا بد من عدم التراخي مع الاجراءات الوقائية اطلاقا".

وتابع الزيادي أن "واحدة من اسباب ارتفاع أعداد الاصابات في البلاد وانتشار الفيروس بشكل عشوائي وكبير هو عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية"، لافتا إلى أن "تذمر المواطنين من الاجراءات الاحترازية سينعكس سلبا على حياتهم وحياة عوائلهم حال خالفوا تلك التعليمات الصحية".

وتشهد البلاد تراخيا كبيرا في الالتزام بالاجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، خصوصا بعد انباء تعاقد وزارة الصحة العراقية مع روسيا لاستيراد العلاج الروسي الخاص ضد فيروس كورونا، واعلان بريطانيا نجاحها باكتشاف لقاح مضاد للفيروس.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة العراقية، الاحد 28-6-2020، موعد البدء بتجربة علاج ’’افيفافير’’ الذي أعلنت روسيا النجاح باستخدامه لعلاج فيروس كورونا ، فيما تحدثت عن توقيت قدوم اللقاح البريطاني الذي تنتجه شركة بريطانية بالتعاون مع جامعة اوكسفورد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة – د.



سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) "بالنسبة لعلاج ’’افيفافير’’ هو علاج مكتشف في اليابان وروسيا جربته وقالت ان النتائج إيجابية ، تواصلنا مع الجانب الروسي عبر وزير الصحة وبقية قيادات الوزارة".

وأضاف " لا يمكن في العراق إقرار أي علاج اذا لم يقر من قبل دائرة الأمور الفنية لتجربة العلاج فقط وليس اعتماده ، سننتظر النتيجة ، وشركة من القطاع الخاص ستقوم بتصنيعه الإنتاج بدأ وستبدأ تجربته خلال أيام".

وتابع "بالنسبة للقاح شركة استرازينيكا البريطانية وجامعة اوكسفورد حجزنا كمية واذا تم اقراره من منظمة الصحة العالمية سيكون العراق من اول الدول التي تدخله في الاستخدام ، توقيت استخدامه يتوقف على موعد انتهاء التجارب بشأنه واقراره من منظمة الصحة العالمية".

وسجل العراق، الجمعة 25-6-2020، اعلى حصيلة وفيات يومية بلغت 122 حالة، فيما سجل اعلى حصيلة اصابات قبلها بيوم وبلغت 2437 ، ومنذ الخامس عشر من الشهر ذاته ارتفع معدل الاصابات الى الالف قبل ان تتجاوز الالفين لأول مرة بتاريخ 24 حزيران.

واعلنت الصحة العراقية اليوم تسجيل 96 حالة وفاة و 2140 اصابة جديدة بكورونا واعلى حصيلة شفاء بـ 1184 حالة.

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