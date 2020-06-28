اصابة احد وكلاء السيستاني بفيروس كورونا

2020/06/28 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أظهرت نتائج الفحص الطبي لوكيل المرجع علي السيستاني في ايران جواد الشهرستاني، إصابته بفيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة لـ (بغداد اليوم) إن "جواد الشهرستاني الوكيل العالم للمرجع الأعلى السيد السيستاني في إيران، أجرى اليوم الأحد الفحوص الخاصة باختبار كورونا بعد أن ظهرت عليه العلامات السريرية للفيروس التاجي، وكانت نتيجة الفحص إيجابية".

وافادت بأن "الشهرستاني خضع مباشرة للعلاج، كما إن مضاعفات المرض ليست شديدة، وقد عبر الفريق الطبي عن أمله في أن يكمل الدورة العلاجية بشكل كامل وصولاً لمرحلة الشفاء ان شاء الله".

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بغداد اليوم- اربيل

اعلنت بيان غرفة عمليات محافظة اربيل ، الاحد (28 حزيران 2020)، بفرض حظر التجوال في المحافظة 18 ساعة يوميا ولغاية الرابع من تموز القادم.

وقالت الغرفة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها " اربيل تقرر فرض الحظر الشامل من الساعة

بغداد اليوم - متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية في العراق ، الاحد 28-6-2020، من اقتراب الوضع في البلاد من مرحلة التفشي الوبائي وخروج الأمور عن السيطرة في مواجهة كورونا .

وقال ممثل الصحة العالمية في العراق د.



ادهم إسماعيل في مقابلة متلفزة تابعتها (

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب الحجامي، اليوم الاحد، التوزيع الجغرافي للوفيات والاصابات المسجلة بفيروس كورونا.

ونشر الحجامي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعنا

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