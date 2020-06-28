صحة كردستان تحذر من كارثة وبائية: عدد الإصابات بكورونا يفوق الإمكانيات ويتسارع بهذه المحافظة

2020/06/28 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أكد المتحدث باسم صحة اقليم كردستان ، محمد قادر، اليوم الأحد، أن مستشفيات الاقليم تعاني من نقص كبير في الأجهزة والمعدات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، فيما أشار إلى أن الفيروس ينتشر في السليمانية بشكل متسارع.

وقال محمد قادر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في الاسابيع الاولى لبداية الازمة الصحية لم تكن لدينا هذه المشكلة بسبب قلة الإصابات، ولكن مع ارتفاع الاعداد وبصورة عالية جدا وزيادة عدد الفحوصات بمعدل أكثر من الفين فحص في اليوم الواحد، بدأنا نعاني من نقص في المسحات والأجهزة والمعدات الطبية".

وأضاف قادر أن "المساعدات التي وصلت لنا من منظمة الصحة العالمية ومن الصين ومن الأمارات ومن الحكومة الاتحادية أيضا خدمتنا كثيرا، لكن تزايد عدد الإصابات يفوق الإمكانيات الطبية".

وأكد الناطق باسم صحة كردستان، أن "الفيروس ينتشر بصورة سريعة وفي السليمانية خاصة، وهنالك زيادة عالية في الإصابات والوفيات، وهذا مؤشر خطير جدا، ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة من الحكومات المحلية في محافظات الإقليم لتفادي وقوع كارثة إنسانية".وسجلت وزارة الصحة 96 حالة وفاة و 2140 اصابة بالفيروس بينها 348 في اقليم كردستان.

واعلن محافظ اربيل فرست صوفي عزم المحافظة فرض اجراءات جديدة مشددة للسيطرة على انتشار الجائحة اعتباراً من يوم غد.

ويسجل منذ الـ 24 من حزيران الجاري بمعدل 100 وفاة والفي اصابة قابله رقم مطمئن سجلت فيه اعلى حصيلة شفاء يومية وبلغت 1184 حالة .

وبلغ مجموع الأصابات في البلاد 45402، ومجموع حالات الشفاء 21122، والراقدين الكلي 22524، والراقدين في العناية المركزة 324، فيما بلغ مجموع الوفيات 1756.

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