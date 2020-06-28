شاعر طواه النسيان

2020/06/28 | 21:20 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني الدكتور عدنان علي رضا النحوي من الشعراء الفلسطينيين المنسيين وقد كان ينتمي إلى جيل المحافظين والعموديين.له قصائد جميلة عن مدينة صفد التي وُلد ونشأ فيها قبل أن تُلمّ به فاجعة التقسيم ووقوع صفد في أيدي الإسرائيليين، ومن ثم التشرد مع بقية الشتات الفلسطيني.نشر وألقى قصائد كثيرة حذّر فيها العرب من اقتراب الفاجعة: […]

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