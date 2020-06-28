الحكيم يدعو الى تشكيل لجنة طارئة لانقاذ ذي قار

2020/06/28 | 21:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى تشكيل "لجنة طارئة لانقاذ الوضع الصحي المتدهور في محافظة ذي قار".وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة له على تويتر: "ذي قار تستغيث، ذي قار لا تتنفس، تفاقم الوضع الصحي في ذي قار ووصوله الى حالة حرجة بحاجة ماسة الى عملية انقاذ سريعة وعاجلة".ودعا "رئيس مجلس الوزراء الى تشكيل لجنة طارئة من الوزارات المعنية والساندة لإنقاذ الوضع الصحي المتدهور فيها وتوفير احتياجاتها من الاوكسجين وباقي مواد الإسعافات الأولية بشكل عاجل".

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