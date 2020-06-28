الصين ترفع أسعار البنزين والديزل لأول مرة منذ بداية العام

2020/06/28 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت اللجنة الحكومية للتنمية والإصلاح في الصين، عن الزيادة الأولى في هذا العام، على أسعار البنزين ووقود الديزل.وذكرت أن الزيادة، ستصبح سارية المفعول في السوق المحلية، اعتبارا من 29 يونيو.ووفقا للجنة، ستزيد قيمة الطن الواحد من البنزين بمقدار 120 يوان (17 دولارا) ليصبح سعر الطن في السوق من 6905 إلى 7160 […]

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