مسؤول بالصحة يكشف عن الية جديدة مقترحة للحظر الشامل المطلوب تطبيقه لـ 4 اسابيع

2020/06/28 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، اليوم الاحد، عن آلية جديدة مقترحة لتطبيق الحظر الشامل الذي رفعت الوزارة توصية بتطبيقه لمدة 4 اسابيع للسيطرة على جائحة كورونا في البلاد بعد ارتفاع معدل الاصابات بالفيروس لألفي حالة يومياً.وقال الجميلي في مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز” ان “لجنة الخبراء في وزارة الصحة اقترحت […]

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