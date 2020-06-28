ديالى تسجل 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/28 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

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حالة اصابة جديدة لهذا اليوم الاحد بديالى : 🔴 مصدر صحي في ديالى..



تم هذا اليوم الاحد ٢٨ حزيران ٢٠٢٠ فحص ٢٢٦ مسحة في مختبر الصحة العامة في بعقوبة وظهرت نتيجة ٥٧ حالة منها موجبة Positive موزعة على مختلف اقضية ونواحي محافظة ديالى .⛔ وأوضح مصدر مسؤول في خلية الازمة بدائرة صحة ديالى ان ٢ من ضمن المؤكدة اصابتهم اعلاه من الملاكات الطبية و ١١ من الملاكات الصحية والتمريضية والمختبرية بمختلف تخصصاتهم .🔶 واجمل المصدر العدد التراكمي الكلي للمُؤكدة اصابتهم في محافظة ديالى ب #فايروس_كورونا منذ ٤ آذار الماضي ولحد الان ب ١٢٨٣ حالة . ⚫️ ونوهَ المصدر الى انه تم تسجيل ٧ حالات وفاة جديدة في محافظة ديالى ، موضحا ان العدد التراكمي الكلي لعدد المتوفين منذ تسجيل حالة الوفاة الاولى بتاريخ ٢٢ آذار الماضي ولحد الان بلغ ٧٥ حالة ، من ضمنهم طبيب واحد .🔵 وأضاف المصدر ان عدد حالات الشفاء لهذا اليوم هي ٦٦ حالة ، وبذلك يكون عدد التراكمي الكلي لحالات الشفاء منذ ١٠ آذار الماضي ولحد الان ٦١١ حالة .💥وأشار المصدر إلى أن ٥٩٧ مريضا يخضعُ للعلاج الان في ردهات الحجر { دار الضيافة والصحة العامة و الشهيد ياسين السعدي والوبائية والحجر المنزلي } .

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