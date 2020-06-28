2020/06/28 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم
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كشف الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، اليوم الاحد، عن آلية جديدة مقترحة لتطبيق الحظر الشامل ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وكيل وزير الصحة يكشف عن الية جديدة مقترحة للحظر الشامل المطلوب تطبيقه لـ 4 اسابيع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
كشف الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، اليوم الاحد، عن آلية جديدة مقترحة لتطبيق الحظر الشامل ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وكيل وزير الصحة يكشف عن الية جديدة مقترحة للحظر الشامل المطلوب تطبيقه لـ 4 اسابيع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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