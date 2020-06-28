وكيل وزير الصحة يكشف عن الية جديدة مقترحة للحظر الشامل المطلوب تطبيقه لـ 4 اسابيع

2020/06/28 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، اليوم الاحد، عن آلية جديدة مقترحة لتطبيق الحظر الشامل ا...





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