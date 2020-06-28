الكربولي: المدير التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات واحد من اعمدة الفساد بالعراق

2020/06/28 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب محمد الكربولي، اليوم الاحد، ان اصلاح الهيأت المستقلة لن يتحقق الا بتبديل مدراءها ال...





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