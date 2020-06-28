آرثر يطلب من برشلونة عدم المشاركة في المباريات المقبلة

2020/06/28 | 21:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توجه لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، آرثر ميلو، بطلب قاسي لإدارة العملاق الكتالوني ومدربه، كيكي سيتين، قبل اكتمال انتقاله إلى يوفنتوس.ويتواجد آرثر في الوقت الحالي بمدينة “تورينو” من أجل الخضوع للكشف الطبي، قبل التوقيع على عقود انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية ينضم من خلالها، ميراليم بيانيتش، إلى برشلونة بالموسم المقبل.[…]

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