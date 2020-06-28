الصحة العالمية تحذر من انفلات السيطرة على كورونا في العراق

2020/06/28 | 21:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن ممثل الصحة العالمية في العراق الدكتور "ادهم إسماعيل" في مقابلة متلفزة ان الوضع غير مسيطر عليه ويجب اتخاذ إجراءات سريعة جداً لان الوضع قد يخرج عن السيطرة كلياً في اية لحظة.واضاف بان عدد الراقدين في المستشفيات قد يصل قريباً لمستوى عدم قدرة المؤسسة الصحية على استقبال الحالات الشديدة ؛ ونخشى من الوصول لمرحلة التفشي غير المسيطر عليه.ولفت الى ان المواطنين فرطوا بإجراءات الوقاية وحدث تهاون امني في تطبيق الحظر الشامل ؛ وايضاً هناك ثقافات مجتمعية تسببت بحصول تجمعات أدت للتصاعد المستمر بعدد الإصابات.واكد ان منظمة الصحة العالمية ستبدأ بحملات توعية في 10 مناطق ببغداد ستكثفها في المناطق الأكثر وبائية وستستهدف 5 ملايين شخص.وان منظمة الصحة العالمية نسقت مع وزارة الصحة لاستيراد كميات من الاوكسجين لسد النقص الحاصل من الامارات.

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