2020/06/28 | 21:53 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كاتانيتش يضيف لؤي العاني لقائمة اسود الرافدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 21:53.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش يضيف لؤي العاني لقائمة اسود الرافدين ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش يضيف لؤي العاني لقائمة اسود الرافدين ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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