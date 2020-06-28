2020/06/28 | 21:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتصريح متلفز ..هدى سجاد تؤكد على اهمية تطبيق قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية من العراق من قبل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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