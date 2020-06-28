تسجيل 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ديالى

2020/06/28 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى افاد مصدر طبي، الاحد، بأن دائرة صحة محافظة ديالى سجلت 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكر المصدر، لـ /المعلومة/، إن “صحة ديالى فحصت اليوم 266 مسحة في مختبر الصحة العامة في بعقوبة، وظهرت نتيجة 57 حالة منها موجبة Positive موزعة على مختلف اقضية ونواحي محافظة ديالى”.وأضاف أن “2 من ضمن المؤكدة اصابتهم […]

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