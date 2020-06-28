2020/06/28 | 22:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 آب موعداً لامتحانات الكورس الثاني لطلبة الكلية التربوية المفتوحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 22:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (26 آب موعداً لامتحانات الكورس الثاني لطلبة الكلية التربوية المفتوحة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (26 آب موعداً لامتحانات الكورس الثاني لطلبة الكلية التربوية المفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).