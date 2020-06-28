الشهادة أم الخبرة!؟

2020/06/28 | 22:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد فلحي قرار الرئيس الاميركي اعتماد المهارات والخبرات والمواهب في التوظيف دون شهادة جامعية سوف يقلب سوق العمل في الولايات المتحدة وكل العالم، وبخاصة في قطاعات الاعلام والمعلومات والتعليم! “تشير الدراسات إلى أن نحو 70 مليون أميركي لديهم المهارات اللازمة للعمل في وظائف ذات دخل مرتفع ولكنهم يفتقرون إلى الدرجات الجامعية – شركات مثل […]

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