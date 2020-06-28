2020/06/28 | 22:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قام موكب ” اه يازينب ” الحسيني بنصب قدور طعام كبيرة امام مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .وقال مصدر ان ” الموكب نصب قدورا كبيرة وقام بطهي الطعام وتوزيعه على المرضى الراقدين في مستشفى الامام الحسين والكوادر الطبية “.يذكر ان محافظة ذي قار شهدت منذ تفشي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. موكب حسيني ينصب قدور الطعام امام مستشفى الحسين في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. موكب حسيني ينصب قدور الطعام امام مستشفى الحسين في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).