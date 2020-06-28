تسجيل 44 حالة شفاء من كورونا في كربلاء

2020/06/28 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاحد ، عن تسجيل ارتفاع في حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 942 حالة بعد تسجيل 44 حالة شفاء جديدة .وقال مصدر طبي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “بيان وزارة الصحة ، اشار الى تسجيل كربلاء 44 حالة […]

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