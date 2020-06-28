وزير الشباب يوجه بإيقاف إجراءات مشروع الاستثمار في نادي الاعظمية

2020/06/28 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بإيقاف إجراءات الاستثمار في نادي الاعظمية الرياضي في العاصمة بغداد، اليوم الاحد.وقال مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي في وزارة الشباب والرياضة علي شمس الدين في بيان نشره موقع الوزارة الرسمي، تابعته وكالة/ المعلومة/ إن “مشروع الاستثمار بنادي الاعظمية، هو مشروع قديم تم توقيع عقده في […]

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