2020/06/28 | 22:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان درجال يوجه بإيقاف إجراءات الاستثمار في أعرق الأندية البغدادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 22:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدنان درجال يوجه بإيقاف إجراءات الاستثمار في أعرق الأندية البغدادية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدنان درجال يوجه بإيقاف إجراءات الاستثمار في أعرق الأندية البغدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).