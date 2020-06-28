2020/06/28 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء: الأزمة المالية فرصة لتنفيذ الإصلاح الكاظمي يوعز بصرف رواتب الموظفين بمواعيدها المقرّرة دون تأخير بغداد – الزمان شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على عدم تأخير رواتب الموظفين ، فيما اوعز لوزارة المالية باطلاق الرواتب ووضع الحلول المناسبة لتعظيم الايرادات غير النفطية، وباشرت الوزارة امس بتغطية تخصيصات الرواتب عبر المصارف تمهيدا لصرفها للمستحقين.وقال […]

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