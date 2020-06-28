2020/06/28 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة توجّه بخطة عاجلة لمشكلات الكهرباء الوطنية بغداد – عبد اللطيف الموسوي وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوضع خطة واضحة لأعمال الصيانة وإيجاد الحلول السريعة لمشاكل المنظومة الكهربائية، فيما كشفت وزارة الكهرباء عن ستراتيجية جديدة لزيادة ساعات التجهيز للمواطنين .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي عقد اجتماعاً مع وزير الكهرباء والملاكات المتقدّمة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة توجّه بخطة عاجلة لمشكلات الكهرباء الوطنية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة توجّه بخطة عاجلة لمشكلات الكهرباء الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).