2020/06/28 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل الأكاديمي والكاتب البارز علي العكيدي بغداد- الزمان غيب الموت الخميس الماضي، الاكاديمي والكاتب البارز علي فرعون العكيلي، التدريسي في كلية التربية الاساسية بجامعة واسط ، والراحل من مواليد عام 1957 حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم التربوية والنفسية شهادة الدكتوراه في التراث الفكري والعلمي العربي .والراحل من كتاب المقالات المواظبين في (الزمان)، اصدر اكثر […]

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