السياسة والمقدس أو التاريخ الفعلي والزمن الضائع - ميثم الجنابي

2020/06/28 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي لقد حاولت البرهنة في المقالات السابقة عن الراديكالية السياسية على أن تذليل النفسية الراديكالية يفترض تأسيس وتنشيط المرجعيات الثقافية السياسية الكبرى للبديل العقلاني واحتمالاته المتنوعة.



ولعل احد أهم اتجاهات هذه العملية تقوم في وضع الحدود الفاصلة والضرورية بين فكرة السياسة والمقدس.



بمعنى عزل أو تحييد الأبعاد الدينية والدنيوية في الحياة السياسية.



وهذه بدورها غير ممكنة التحقيق دون فصل السياسة والفكرة ......





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