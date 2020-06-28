2020/06/28 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل حالتي وفاة بكورونا في المثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ المثنى
افاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بتسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في محافظة المثنى.
وقال ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل حالتي وفاة بكورونا في المثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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