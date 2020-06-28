تسجيل حالتي وفاة بكورونا في المثنى

2020/06/28 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ المثنى

افاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بتسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في محافظة المثنى.

وقال ال...





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