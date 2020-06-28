الجنابي: رئيس برلمان سابق سيطر على اموال قدمت لمساعدة النازحين

2020/06/28 | 22:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب عن تحالف القوى زياد الجنابي، الاحد، رئيس برلمان سابق بالسيطرة على اموال قدمت لمساعدة النازحين، معتبراً أن الاموال التي استحوذ عليها كانت تغطي جزءا كبيرا من متطلبات كورونا.

وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس برلمان سابق سيطر على اموال بملايين الدولارات قدمت لمساعدة النازحين من ابناء المحافظات المحررة".وأضاف الجنابي أن "الاموال التي استحوذ عليها رئيس برلمان سابق بحجة النازحين كانت تغطي جزءا كبيرا من جائحة كورونا"، مطالباً بـ"التحقيق مع رئيس برلمان سابق بتهمة استغلال المنصب والثراء على حساب المال العام".





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