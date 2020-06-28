“آمن وفعال”.. نتائج مبشرة للقاح صيني جديد ضد كورونا

2020/06/28 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر للقاح تطوره شركة صينية لمواجهة فيروس كورونا، أنه “آمن وفعال”، لتنعش الآمال بإمكانية السيطرة على الوباء الذي أصاب أكثر من 10 مليون شخص على مستوى العالم.وهذا ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن نتائج مشجعة في التجارب السريرية، حسبما أوردت وكالة “رويترز”.وقالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا […]

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