النوري: طهران توظف صراعها مع واشنطن في العراق لتحقيق تماسكها الداخلي

2020/06/28 | 22:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادرأى السياسي المستقل كريم النوري ، الاحد ، ان طهران توظف صراعها مع واشنطن في العراق لتحقيق تماسكها الداخلي.وذكر النوري في تغريدة بـ " تويتر " ان " الكل يستفيد من الصراع الايراني الأمريكي في العراق فإيران توظفه لتماسكها الداخلي وأمريكا للاستقطاب الانتخابي الا العراق فقد توزع أبناؤه في خانات ظالمة واتهامات مزاجية بين الجوكر والذيول".

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