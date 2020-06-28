المغرب يسجل 175 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

2020/06/28 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 221 حالة في إحصائية أمس السبت.وأفادت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 175، لتصل إلى 12052 حالة.ويشير هذا العدد إلى […]

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