مجلس الافتاء بكردستان يحرم الرواتب المزدوجة ورواتب الفضائيين

2020/06/28 | 22:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المجلس الأعلى للإفتاء بإقليم كردستان، فتوى جديدة حول رواتب الموظفين الوهميين والرواتب التقاعدية غير القانونية.

وتضمنت فتوى المجلس التابع لهيئة علماء الدين بالإقليم، تحريم تسلم أي شخص راتبين، او تسلمه راتبا من دون العمل بشكل فعلي، وهو ما يطلق عليه الموظف الفضائي، معتبرة ذلك خيانة تدخل في إطار سرقة الثروات العامة للبلاد ومواردها المستقبلية.

وجاء في الفتوى اعتبار الأموال التي يتسلمها أي متقاعد، بصورة غير قانونية ولا مستحقة حراما، باعتبارها وفق الاحكام الشرعية من أبواب الفساد الاداري، مبينة ان الحكومة هي المسؤولة المباشرة عن الإصلاح وانهاء الفساد، والرواتب المزدوجة وحالات الموظفين الوهميين.

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