سوريا.. إغلاق أشهر ساحات مدينة حلب وفرض عقوبات بسبب كورونا

2020/06/28 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت محافظة حلب السورية إجراءات عدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بينها إغلاق ساحات رئيسية وفرض عقوبات مشددة بحق مخالفي القيود الصحية.وفي اجتماع ضم مسؤولي المحافظة، وجاء بعد يوم على تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في المدينة، قررت المحافظة إغلاق ساحة سعد الله الجابري ومحيط قلعة حلب، وكورنيش الإذاعة، إضافة إلى عدد من الساحات، “حفاظا […]

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