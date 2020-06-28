2020/06/28 | 22:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط: يتحدث للمربد عن دور وزارته بتقديم الاوكسجين للمصابين بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 22:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: يتحدث للمربد عن دور وزارته بتقديم الاوكسجين للمصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: يتحدث للمربد عن دور وزارته بتقديم الاوكسجين للمصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).