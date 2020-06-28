2020/06/28 | 22:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية أزمة بابل للمربد: حظر التجوال ينتهي في 5 تموز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 22:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية أزمة بابل للمربد: حظر التجوال ينتهي في 5 تموز) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية أزمة بابل للمربد: حظر التجوال ينتهي في 5 تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).