2020/06/28 | 22:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأحد 28-06-2020، منحة مالية قدرها 320 دولار أمريكي لكل عائلة عائدة إلى حدود قضاء شنگال والمناطق التابعة له، وذلك خلال زيارة وفد من المنظمة إلى دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك.بهذا الشأن تحدث مسؤول الإعلام والعلاقات في وزارة الهجرة والمهجرين فرع دهوك لـ “ايزيدي 24” …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة الدولية تخصص 320 دولار لكل عائلة عائدة إلى قضاء شنگال) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة الدولية تخصص 320 دولار لكل عائلة عائدة إلى قضاء شنگال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).