إصابة صهر السيستاني ووكيله العام في ايران بكورونا

2020/06/28 | 22:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام ايرانية، يوم الاحد، بإصابة جواد الشهرستاني صهر المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني ووكيله العام في ايران.

وبحسب وكالة "شفقنا" فإن "الوكيل العالم للمرجع الأعلى السيد السيستاني في إيران، أجرى اليوم الأحد الفحوص الخاصة باختبار كورونا بعد أن ظهرت عليه العلامات السريرية للفيروس التاجي، وكانت نتيجة الفحص إيجابية".

وأضافت أن "الشهرستاني خضع مباشرة للعلاج، كما إن مضاعفات المرض ليست شديدة، وقد عبر الفريق الطبي عن أمله في أن يكمل الدورة العلاجية بشكل كامل

يشار الى ان جواد الشهرستاني هو الوكيل المطلق للمرجع الأعلى السيد السيستاني ومن كبار الشخصيات الدينية والثقافية.

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