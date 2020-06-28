إصابة وكيل المرجع السيستاني في إيران بفيروس كورونا

2020/06/28 | 22:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أظهرت نتائج الفحص الطبي لوكيل المرجعية الدينية العليا في ايران السيد جواد الشهرستاني، إصابته بفيروس كورونا.وذكرت مصادر مطلعة، إن السيد الشهرستاني الوكيل العام للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني في إيران، أجرى اليوم الأحد الفحوص الخاصة باختبار كورونا بعد أن ظهرت عليه العلامات السريرية للفيروس التاجي، وكانت نتيجة الفحص إيجابية.وأفادت بان السيد الشهرستاني "خضع مباشرة للعلاج، كما إن مضاعفات المرض ليست شديدة، وقد عبر الفريق الطبي عن أمله في أن يكمل الدورة العلاجية بشكل كامل ويتماثل للشفاء".

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