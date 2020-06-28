2020/06/28 | 22:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كربلاء اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأحد، تمديد حظر التجوال الشامل في المحافظة.وقال الخطابي في بيان مقتضب ، إنه "بناءً على العديد من المناشدات وحفاظا على سلامة المواطنين تقرر تمديد حظر التجوال في محافظة كربلاء لغاية مساء السبت القادم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء : تمديد حظر التجوال الشامل لغاية السبت ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء : تمديد حظر التجوال الشامل لغاية السبت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).