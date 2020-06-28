هزة أرضية تضرب مصر وتستمر لـ 20 ثانية

2020/06/28 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة شعر سكان القاهرة والجيزة في مصر، مساء اليوم الأحد، بهزة أرضية استمرت لثوان معدودة.ولم ترد معلومات عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.من جانبه، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث المصرية، جاد محمد القاضي إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سجلت هزة أرضية […]

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