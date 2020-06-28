2020/06/28 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، طفلاً عراقياً من المصابين بمرض السرطان مع عائلته.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ان الطفل كان من بين الأطفال الذين اطلع الكاظمي على أحوالهم وتلقيهم الرعاية، خلال زيارة سابقة له الى مستشفى الأطفال، مبينا ان الطفل كان قد أبدى رغبته بلقاء الكاظمي عبر مقاطع فيديو.

وعبّر الكاظمي خلال اللقاء، عن أمله ودعمه للطفل في حربه مع المرض الخبيث، وشدّ من عزيمته في مقاومة المرض، هو وباقي الأطفال وعائلاتهم الكريمة الصابرة، مضيفا إن العراق الذي نعتزم أن نعبر به الى برّ الأمان، يجب أن يكون عراقاً يحظى فيه الجميع بالرعاية الصحية المثلى، فيما لفت رئيس الوزراء الى ان التحدي الحقيقي يكمن في محاربة المرض الأكبر، والمتمثل بالفساد وسوء الإدارة، لحماية الاطفال والعائلات ورسم مستقبل أكثر إشراقاً لهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يستجيب لنداء طفل مريض بالسرطان ويستقبله مع عائلته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يستجيب لنداء طفل مريض بالسرطان ويستقبله مع عائلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).