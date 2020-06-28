2020/06/28 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على متهمين وارهابيين في كركوك وصلاح الدين.

والقت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على مجموعة من المتهمين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك خمسة منهم مطلوبين وفق احكام المادة اربعة ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

كما القت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على تسعة ارهابيين بمناطق متفرقة من قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة اربعة ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، ومؤشرة أسمائهم في قاعدة بيانات العاملين مع تلك العصابات الإجرامية.

وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل.

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