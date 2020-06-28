محافظ أربيل: مجبرون على اتخاذ إجراءات مؤلمة للسيطرة على كورونا

2020/06/28 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ اربيل فرست صوفي، عن اتخاذ المحافظة حزمة اجراءات جديدة، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد صوفي خلال مؤتمر صحفي، ان المحافظة وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ قرارات وصفها بالمؤلمة، لضمان سلامة وصحة جميع المواطنين، بعد ان حذرت مؤشرات الجهات الصحية من وصول المحافظة الى حافة الكارثة، بسبب عدم فاعلية الإجراءات الحالية، مشيرا الى تحويل مبلغ ثلاثمئة الف دولار تبرع بها أحد المواطنين الى دائرة صحة المحافظة لدعم العاملين بها.

من جهته أوضح مدير عام صحة أربيل دلوفان جلال، ان الوضع يتطلب تشديد الاجراءات للتمكن من السيطرة على الوباء، بعد الارتفاع الكبير بالإصابات خلال الأيام الماضية.

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