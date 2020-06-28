كورونا يقتحم مكتب المرجع السيستاني ويصيب أحد افراد عائلته

2020/06/28 | 22:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت مصادر في الحوزة العلمية في مدينة قم الإيرانية إصابة جواد الشهرستاني صهر المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ومسؤول المكتب العام له في ايران، بفيروس كورونا.ونقلت وسائل اعلام ايرانية بينها فارس نيوز وقناة العالم عن مصادرها، إن الشهرستاني صهر المرجع الديني الاعلى علي السيستاني ومسؤول مكتبه في ايران اصيب بفيروس كورونا.

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