ازمة كبيرة في غرفة تغيير ملابس برشلونة

2020/06/28 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، وقوع خلاف بين لاعبي برشلونة ومدربهم كيكي سيتين، عقب التعادل مع سيلتا فيجو، أمس السبت.وسقط برشلونة في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بنيتجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر الليجا.وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “برشلونة يعيش أكثر لحظات الموسم حساسية، ليس فقط بسبب فقدان نقطتين في […]

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