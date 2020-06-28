الهاشمي: الكاظمي خلق صداما بين الاجهزة الامنية بفعل بعض قراراته

2020/06/28 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية محمد صادق الهاشمي، الاحد، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلق صداما بين الاجهزة الامنية بفعل بعض قراراته.وقال الهاشمي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الحشد والمقاومة ماهم الا مدافعين عن أنفسهم ضد الامريكان، واذا كان القائد العام يريد حفظ هيبة الدولة فما الذي دفعه للاستعانة بالقوات […]

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